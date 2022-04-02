Герой России Владимир Шарпатов пожелал победы российским солдатам-участникам спецоперации на Украине

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Специальную военную операцию на Украине надо было проводить намного раньше. В этом уверен Герой Российской Федерации Владимир Шарпатов.

"Обидно за Украину, с которой мы жили столько веков вместе, - сказал он. – Но в 21 веке фашизм поднял голову в этой братской славянской республике. Считаю, что раньше надо было эту операцию проводить".

Герой России отметил хорошую подготовку этой операции. "Мы радуемся победам наших солдат, их успехам, - подчеркнул он. – Я желаю им победы, здоровыми вернуться на Родину, а здесь мы их отблагодарим"!

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В обращении к россиянам он обосновал это решение Уставом ООН, санкцией Совета Федерации и подписанными ранее договорами с Донецкой и Луганской народными республиками.