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Ледовую переправу закрыли в Увате для транспорта из-за плюсовой температуры

Общество, 14:59 04 апреля 2022

www.uvatregion.ru

Ледовую переправу в Увате закрыли для автомобилей 4 апреля. Это произошло на пять дней раньше, чем в 2021 году, и связано с плюсовой температурой воздуха, сообщает администрация муниципалитета.

"В связи с установившейся температурой воздуха и интенсивным таянием снега на переправе образовалось большое количество талой воды, изменилась структура льда и появились трещины. Согласно требованиям и отраслевым дорожным нормам, переправу для автомобилей необходимо закрыть. Безопасное передвижение будет разрешено только пешеходам. Для их удобства сооружены два мостика по 90 метров в длину и 1,5 в ширину. Распил льда на водном объекте запланирован на 5 апреля", – рассказал мастер Уватского участка ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Алексей Слинкин.

Мониторинг за переправой продолжается. Как только движение для пешеходов станет не безопасным, перевозить людей по Иртышу будут на судне с воздушной подушкой.

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# ледовая переправа

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