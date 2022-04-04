Тюменцу, сломавшему ногу на прогулке, помогли прохожие

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцу, получившему закрытый перелом при падении на улице, помогли врачи скорой 3 марта. Как сообщает станция скорой медицинской помощи, мужчина, прогуливаясь с женой, поскользнулся, упал и почувствовал резкую боль в левой стопе.

Окружающие помогли пострадавшему подняться, и он смог опереться руками о перила, но двигать поврежденной конечностью, сгибать или разгибать её не мог. Каждая попытка совершить движение только усиливала боль, которая не утихала даже в состоянии покоя.

Было принято решение позвонить в скорую помощь. Жена пострадавшего, отвечая на вопросы диспетчера, предположила, что у мужа закрытый перелом голеностопа.

После осмотра бригада скорой помощи провела обезболивание и шинирование, а затем доставила пациента в травматологический пункт.