Пройти квест в поисках нефти и побывать на ферме предлагают юным туристам в Тюмени

| Фото: Страусиная ферма "Тюменский страус" ВКонтакте | Фото: Страусиная ферма "Тюменский страус" ВКонтакте

Пройти квест "В поисках нефти", прокатиться на лошадях и познакомиться с различными видами декоративной птицы могут юные туристы в Тюмени. Различные экскурсии и мероприятия маленьким путешественникам предлагают местные туроператоры.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном департаменте потребительского рынка и туризма, для посещения широко представлены экскурсии с участием представителей животного мира, которые не оставят равнодушным ни одного ребенка.

"Так, дети могут побывать в загородном конный клуб "Аллегро", где можно прокатиться на лошадях или пони, а также покормить и погладить животных. Страусиная ферма знакомит с различными видами декоративной птицы: страусами, цесарками, павлинами, индюками, и фазанами", - отметили в ведомстве.

В столице нефтяного края интересно поучаствовать в квесте "В поисках нефти", в ходе которого дети углубляются в процесс нефтедобычи и участвуют в сейсморазведке и "транспортировке" нефти.

"Также в Тюмени проводятся экскурсии, которые знакомят детей с исторической ролью города и его жителей в Великой Отечественной Войне с посещением памятников, архитектурных сооружений и предприятий", - добавили в департаменте.

Востребованной зоной детского отдыха в городе Тюмени является аквапарк "ЛетоЛето", который в 2021 году посетили 163 тысячи детей. Популярны и горячие источники.

Если говорить в целом о Тюменской области, то важной частью привлечения туристов в регион являются событийные мероприятия. Они проходят в Ишиме, Тобольске и Ялуторовске и позволяют получить массу положительных эмоций. Это фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" в Тобольске, "Сибирский карнавал событий" и "Знакомство с царем Берендеем" в Ялуторовске, фестиваль "Ершовские дни" в Ишиме.

Любовь Голышева