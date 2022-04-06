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Студенты ТИУ победили во Всероссийской студенческой олимпиаде "Строительство"

Общество, 10:56 06 апреля 2022

Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ | Фото: Отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ

Студенты Строительного института ТИУ одержали победу в заключительном этапе Всероссийской студенческой олимпиады "Строительство", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Тюменцы прошли тестирование по 20 профильным предметам, спроектировали на небольшой площади в стесненных городских условиях современный и вместительный детский сад. Они учли все условия, нашли конструктивные и архитектурные решения. В итоге будущие строители представили трехмерную модель здания дошкольного учреждения, рассчитанного на 14 групп, с ландшафтным дизайном прилегающей территории. Также они просчитали экономическую стоимость проекта. В итоге команда ТИУ заработала 12 командных и личных наград.

Отметим, что студенты соперничали с 36 командами из 28 городов России.

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# строительство , ТИУ

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