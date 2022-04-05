Тюменская филармония разместила на фасаде букву Z в поддержку спецоперации на Донбассе

| Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесина, ИА "Тюменская линия"

Символ Z из георгиевской ленты разместили на главном фасаде здания Тюменской филармонии. Так коллектив учреждения выразил свою поддержку решению президента России о проведении специальной военной операции и военнослужащих армии.

"Сегодня мы являемся свидетелями масштабных исторических событий, которые войдут в историю нашего государства и во многом изменят жизнь. Специальная военная операция Вооружённых сил России призвана защитить людей Донецкой и Луганской народных республик от многолетнего геноцида, положить конец проекту "антироссия" в соседнем государстве. Это должно обеспечить безопасность и мир", - рассказал директор Тюменской филармонии Александр Березин на странице во ВКонтакте.

Коллектив филармонии верит, что цели спецоперации будут достигнуты и солдаты российской армии, как это всегда было в отечественной истории, вернутся на Родину с высоко поднятой головой. Здесь их ждут земляки, которые гордятся ими и поддерживают.