Число вакансий в разы превышает количество безработных в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области число вакансий в разы превышает количество безработных. На 4 тыс. 299 безработных приходится 24 тыс. 265 вакансий. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Моор.

"Ситуация на региональном рынке труда по-прежнему остается стабильной. Никаких масштабных увольнений наши предприятия не планируют. Эту тему обсудили с коллегами на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Тюменской области в условиях санкций", - отметил он.

Глава региона уточнил, что при необходимости в регионе временно трудоустроят более 2 тыс. 400 человек, а также создадут более 1 тыс. 400 рабочих мест на общественных работах. Кроме того, 1 тыс. 220 работников промышленных предприятий смогут пройти бесплатное профессиональное обучение и приобрести новые специальности. Деньги на эти мероприятия уже заложены в региональном бюджете.

В регионе реализуют масштабные меры поддержки бизнеса. Они направлены на сохранение рабочих мест. "Важно не допустить существенного увеличения безработицы, чтобы тюменцы могли трудиться и зарабатывать. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Ее успешное решение зависит от синхронной работы всех органов власти. Сегодня это самое главное", - сказал губернатор.