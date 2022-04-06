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1600 призывников из Тюменской области направятся в войска в ходе весеннего призыва

Общество, 11:18 06 апреля 2022

mil.ru

1 тыс. 600 молодых людей рассчитывают призвать в ряды Вооруженных сил на срочную службу весной 2022 года. Норма сохраняется на протяжении последних шести лет.

Об этом сообщил военный комиссар Тюменской области, полковник Алексей Куличков на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 6 апреля.

По словам Алексея Куличкова, призывников отправят во все виды и рода Вооруженных сил. Приоритет - Центральный военный округ. Альтернативную службу пройдут девять человек.

Кампания проходит с ограничительными мерами по ковиду: социальная дистанция, тестирование, маски, уточнил военком.

"Во время осеннего призыва 2021 года было призвано тоже 1 тысяча 600 человек. Он проходил с учётом мер по противодействию ковида. Ребята служат во всех видах и родах войск, включая нацгвардию и Президентский полк. Альтернативную службу проходят восемь человек", - проинформировал Алексей Куличков.

Оксана Корнеенкова

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# весенний призыв

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