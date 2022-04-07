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В Тюмени презентуют медиапроект "Родня. Туганнар"

Общество, 09:08 07 апреля 2022

из сообщества мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте | Фото: из сообщества мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте

Презентация медиапроекта "Видеолекторий "Родня. Туганнар" пройдет в мультицентре "Моя территория" в Тюмени 8 апреля. Начало – в 12 часов.

"Если верить легендам, на месте Тюмени когда-то жил могущественный князь, имевший до 10 тысяч подданных. Поэтому название города связано с тюркским словом Тумен, что в переводе означает "десять тысяч". Больше о культуре и истории Тюменской области можно будет узнать на презентации медиапроекта", – рассказали в мультицентре "Моя территория".

Медиапроект "Родня. Туганнар" разработан представителями Союза сибирскотатарских писателей. Желающие посетить мероприятие должны поставить в комментариях к посту "+".

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