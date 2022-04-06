В Тюменской области к административной ответственности привлекли 10 уклонистов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В прошлую призывную кампанию в регионе к административной ответственности привлекли 10 уклонистов. Призывников, которые уклоняются от службы в армии не становится больше, - рассказал военный комиссар Тюменской области, полковник Алексей Куличков на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 6 апреля.

"В прошлый призыв военкоматами разысканы 300 человек, которым вручили повестки. Большинство из них нельзя назвать уклонистами. Половина из них не знали, что обязаны встать на воинский учет по месту жительства, другие, у кого было право на отсрочку не приходили в военкоматы по месту жительства", - пояснил Алесей Куличков.

Таким образом, из 300 человек к административной ответственности за уклонение от призыва на военную службу привлечены 10. Все они понесли наказание, в том числе и финансовое, размер штрафа до 50 тыс. рублей.

Оксана Корнеенкова