Уровень загрязнения рек и озер Тюменской области умеренный, считает Виталий Хорошавин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень загрязнения рек и озер Тюмени и Тюменской области умеренный. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил директор Института наук о Земле Тюменского государственного университета Виталий Хорошавин.

По его словам, самые большие сложности при использовании воды вызывают поверхностные источники, например, река Тура. "Качество воды в ней нестабильно. В периоды малых уровней (февраль-март, июль-август) речные воды относятся к категории "грязные" и это вызывает технологические сложности в подготовке воды для питьевых нужд", - считает эксперт. Он добавил, что в конце весны - начале лета, как правило, вода чище.

Из-за геологических и геохимических особенностей региона в воде много растворимых соединений железа, марганца, меди, высокое содержание органических веществ. Также присутствуют источники загрязнения, созданные человеком.

На качество воды влияют и соседние области. Города и предприятия Свердловской области, которые стоят на берегах Туры, значительно влияют на её состояние, сбрасывая недостаточно очищенные сточные воды. Значительное количество загрязнений смывается с территорий городов и промышленных площадок, когда тает снег или идут ливневые дожди. Качество воды рек Тобол, Ишим, Иртыш зависит от хозяйственной деятельности в Курганской, Омской областях, Казахстане.

Юлия Карандашева