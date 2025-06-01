Тюменка Татьяна Рыкова — победительница чемпионата России по практической стрельбе

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Жительница Тюмени Татьяна Рыкова стала победительницей чемпионата России по практической стрельбе, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Это были самые масштабные соревнования по троеборью в истории страны — за награды состязаний боролись 77 спортсменов из 10 регионов. Участники стреляли из пистолета, ружья и карабина, проходя испытания в сложных погодных условиях.

Локации состязаний были разнообразны — стрелки показали свою меткость в охотничьем домике в лесу, стреляли из лодки на реке и многое другое.

Татьяна Рыкова стала лучшей в открытом классе среди женщин. По словам спортсменки, троеборье — самая сложная дисциплина в практической стрельбе.