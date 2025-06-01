  • 1 июня 20251.06.2025воскресенье
  • В Тюмени 26..28 С 1 м/с ветер южный

Тюменка Татьяна Рыкова — победительница чемпионата России по практической стрельбе

Спорт, 18:57 01 июня 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Жительница Тюмени Татьяна Рыкова стала победительницей чемпионата России по практической стрельбе, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Это были самые масштабные соревнования по троеборью в истории страны — за награды состязаний боролись 77 спортсменов из 10 регионов. Участники стреляли из пистолета, ружья и карабина, проходя испытания в сложных погодных условиях.

Локации состязаний были разнообразны — стрелки показали свою меткость в охотничьем домике в лесу, стреляли из лодки на реке и многое другое.

Татьяна Рыкова стала лучшей в открытом классе среди женщин. По словам спортсменки, троеборье — самая сложная дисциплина в практической стрельбе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# спорт , чемпионат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:57 01.06.2025Тюменка Татьяна Рыкова — победительница чемпионата России по практической стрельбе
10:58 31.05.2025Спартакиада трех поколений пройдет в Викулово в День защиты детей
08:47 31.05.2025Тюменские футболисты сыграют в полуфинале плей-офф Суперлиги
15:45 30.05.2025Два чемпионата России по биатлону пройдут в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора