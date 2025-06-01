Ялуторовские музейщики знакомят школьников с подвигами героев войны

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия патриотической направленности продолжаются в Ялуторовском музейном комплексе в год 80-летия Великой Победы. Состоялась презентация экспозиции "Ялуторовский полк. Подвиг героев" в краеведческом музее для учащихся православной гимназии.

Ребятам рассказали о судьбе командира 1276-го стрелкового полка, майора Бориса Витлина. На выставке "Время Героев. Победа" юные гости музея увидели портреты, как самого командира, так и бойцов полка.

В экспозиционном зале выставки "СВОи" состоялся откровенный разговор о героях и героизме. Ребята вспомнили имена Героев Советского Союза, которые были связаны с ялуторовской землей, а после погрузились в историю 1276-го стрелкового полка 384-й стрелковой дивизии, сформированного на территории Ялуторовска в 1941 году, а также узнали о памятных местах. Рассказ о героическом и в тоже время трагическом боевом пути 1276-го стрелкового полка сопровождался знакомством с уникальными документальными материалами из фондов Ялуторовского музейного комплекса, имеющими отношение к отважному командиру Борису Витлину и нескольким храбрым воинам-землякам.

Как сообщили в Ялуторовском музейном комплексе, дети не только увидели фронтовые письма погибшего в бою Г.С. Андреева, красноармейскую газету "За Победу", рассказывающую о подвиге Витлина и другие музейные предметы, но и смогли подержать в руках увеличенные копии писем и фотографий командира.