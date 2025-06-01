Проект #Тюменскоелето стартует в Тюмени в День защиты детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект #Тюменскоелето, предлагающий разнообразные мероприятия в формате квеста, стартует в Тюмени, в День защиты детей, 1 июня, сообщает администрация города.

В течение лета на различных площадках города департаментами по спорту и молодежной политике, образования, культуры, а также ОГИБДД УМВД России по Тюмени организуются игровые программы творческой, спортивной, интеллектуальной, профилактической направленности.

За участие в них ребятам выдадут специальные жетоны, которые можно будет обменять на призы в городские праздники – День молодежи, День города и День физкультурника.

Организаторы проведут события и по таким актуальным блокам как Год Героев, Год защитника Отечества, добровольчество.

План мероприятий еженедельно будут размещать на сайтах образовательных учреждений Тюмени, а также на портале "Тюмень – наш дом" в разделе "Лето".