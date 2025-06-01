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Тюменцам расскажут истории экспонатов выставки "Постскриптум"

Общество, 19:52 01 июня 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Арт-медиацию по выставке "Постскриптум" смогут посетить тюменцы в мультицентре "Контора пароходства" до 26 июля. Экспозиция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в арт-медиациях приглашают всех желающих, независимо от возраста. Это интерактивная экскурсия, где искусство станет предметом группового обсуждения. Здесь каждый сможет свободно выразить свои мысли и поделиться впечатлениями от увиденного.

На встречах обсудят 15 работ тюменских художников. Посетители узнают множество исторических фактов, познакомятся с личными документами эпохи Великой Отечественной войны, архивными материалами, дневниковыми записями и воспоминаниями фронтовиков и тружеников тыла.

Гости смогут глубже понять экспозицию, поделиться своими мыслями о работах современных тюменских художников и увидеть город и его жителей с новой перспективы.

Участие в обсуждении не обязательно. Можно просто послушать медиаторов и свободно походить по экспозиции.

Событие пройдет под руководством Виктории Лисецкой и Дианы Шариповой — медиаторов выставочных проектов мультицентра "Контора пароходства". Они создадут атмосферу для погружения в искусство, используя проверенные методики арт-медиации. По информации Moi-portal.ru, специалисты помогут посетителям лучше понять представленные экспонаты через призму личного опыта и эмоций. Кроме того, создадут пространство для свободного выражения мыслей, где каждый участник сможет почувствовать себя частью творческого процесса.

Возрастное ограничение: 12+.

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# выставка , Контора пароходства

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