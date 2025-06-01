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Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Тюменской области 2 июня

Общество, 19:05 01 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременный дождь, гроза ожидаются местами в Тюменской области днем 2 июня. Прогноз со ссылкой на Тюменский ЦГМС дает региональное ГУ МЧС России.

Ветер будет дуть юго- западный ветер: ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. При грозе порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура ночью будет составлять +12,+17, днем +27,+32.

Сотрудники МЧС призывают быть бдительными и осторожными, соблюдать правила безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 112.

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# гроза , ГУ МЧС России по Тюменской области , дождь

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