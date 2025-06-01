Кратковременный дождь и гроза ожидаются в Тюменской области 2 июня
Кратковременный дождь, гроза ожидаются местами в Тюменской области днем 2 июня. Прогноз со ссылкой на Тюменский ЦГМС дает региональное ГУ МЧС России.
Ветер будет дуть юго- западный ветер: ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. При грозе порывы могут достигать 15-18 м/с. Температура ночью будет составлять +12,+17, днем +27,+32.
Сотрудники МЧС призывают быть бдительными и осторожными, соблюдать правила безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо звонить по единому телефону 112.