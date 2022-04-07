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83 сообщения о лужах во дворах оставили жители Тюменской области в соцсетях

Общество, 18:30 07 апреля 2022

из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

83 сообщения о лужах во дворах оставили в соцсетях жители Тюменской области за месяц, сообщает региональный ЦУР.

"В результате совместной работы ЦУР Тюменской области и администраций городов службы выполнили откачку воды на улицах", — сообщили в ЦУР Тюменской области.

О лужах, образовавшихся во дворах домов, жители Тюменской области могут сообщать в обсуждениях сообщества.

Отметим в марте ЦУР зафиксировал около двух тысяч сообщений в соцсетях от жителей региона. Самыми популярными темами оказались благоустройство, экономика и бизнес, ЖКХ, дороги, социальное обслуживание и защита.

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# ЦУР Тюменской области

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