Житель Ишима подготовил для реализации 4 тысячи 400 бутылок алкоголя кустарного производства

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48-летний житель Ишима занимался кустарным производством алкоголя. У него изъято 4 тыс. 400 бутылок на сумму более 1 млн 600 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.

Мужчина вину признал и пояснил, что организовал производство алкоголя с целью сбыта на территории Ишима и Ишимского района.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ "Производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.