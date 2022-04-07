При пожаре на улице Домостроителей в Тюмени погиб мужчина
В Тюмени устанавливают личность мужчины, погибшего 7 апреля при пожаре в многоквартирном доме по ул. Домостроителей, 4. Как сообщает МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 12 часов 50 минут.
К моменту прибытия первого подразделения горела квартира на третьем этаже. При тушении пожара спасателями было обнаружено тело погибшего. Из дома были эвакуированы пять человек.
К 13 часам 34 минутам пожар был ликвидирован. Огонь повредил квартиру на площади около 10 квадратных метров. В тушении были задействованы 24 человек и восемь единиц техники, работало четыре звена газодымозащитной службы. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.