При пожаре на улице Домостроителей в Тюмени погиб мужчина

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюмени устанавливают личность мужчины, погибшего 7 апреля при пожаре в многоквартирном доме по ул. Домостроителей, 4. Как сообщает МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 12 часов 50 минут.

К моменту прибытия первого подразделения горела квартира на третьем этаже. При тушении пожара спасателями было обнаружено тело погибшего. Из дома были эвакуированы пять человек.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

К 13 часам 34 минутам пожар был ликвидирован. Огонь повредил квартиру на площади около 10 квадратных метров. В тушении были задействованы 24 человек и восемь единиц техники, работало четыре звена газодымозащитной службы. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.