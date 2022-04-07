  • 7 апреля 20227.04.2022четверг
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

При пожаре на улице Домостроителей в Тюмени погиб мужчина

Происшествия, 14:56 07 апреля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюмени устанавливают личность мужчины, погибшего 7 апреля при пожаре в многоквартирном доме по ул. Домостроителей, 4. Как сообщает МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 12 часов 50 минут.

К моменту прибытия первого подразделения горела квартира на третьем этаже. При тушении пожара спасателями было обнаружено тело погибшего. Из дома были эвакуированы пять человек.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

К 13 часам 34 минутам пожар был ликвидирован. Огонь повредил квартиру на площади около 10 квадратных метров. В тушении были задействованы 24 человек и восемь единиц техники, работало четыре звена газодымозащитной службы. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:56 07.04.2022При пожаре на улице Домостроителей в Тюмени погиб мужчина
14:09 07.04.2022Водитель Lexus ехал против движения в центре Тюмени
13:34 07.04.2022Мужчина на самокате сбил пожилую тоболячку, его разыскивают
13:03 07.04.2022Мать пятерых детей из Тюменской области хранила наркотики в школьном пенале