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Выставка несовместимых вещей "АРТерия" открыта в МТЦ "Космос"

Общество, 18:09 07 апреля 2022

vk.com/premieratmn | Фото: vk.com/premieratmn

Выставка "АРТерия" - это совместный проект студентов в рамках творческой лаборатории "Премьера" под кураторство художника Константина Рослякова. Работы выполнены из материалов, которые ребята нашли на улице или дома. Формат – совмещение несовместимых вещей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила организатор экспозиции Анастасия Ларенко.

"Впервые выставка была реализована на площадке Конторы пароходства в период "Премьеры". Сейчас работы выставлены в "Космосе". Только, к сожалению, часть работ не сохранилась. У Константина Рослякова уже есть опыт создания выставок. А студенты принимали участие в таком процессе впервые", - говорит Анастасия.

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Тема выставки — посвящение в жизнь. Объекты демонстрируют переход из детства и уюта во взрослую жизнь, социализацию и новые знакомства, добавляет организатор проекта,

Каждый экспонат снабжен QR-кодом, пройдя по нему, можно услышать пятиминутную запись-дополнение к выставке: студенты рассказывают про свои объекты и ощущения, переживания.

Выставка "АРТерия" работает в тюменском "Космосе" до 15 апреля. Вход свободный.

Возрастное ограничение 16+.

Анжела Лебедева

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# выставка , МТЦ Космос

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