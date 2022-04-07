Тюменские школьники стали лучшими в российском интеллектуальном турнире

| Фото: «Газпром нефть» | Фото: «Газпром нефть»

Старшеклассники из Тюмени одержали победу в финале ежегодного интеллектуального турнира "Умножая таланты". В составе сборной команды Оренбурга, Тюмени и Москвы финалисты успешно защитили проект прототипа робота-помощника для обслуживания газопровода.

Турнир для одаренных школьников проводится в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" в ключевых регионах деятельности "Газпром нефти". В Тюмени базируются несколько дочерних обществ компании, среди которых "Газпромнефть-Развитие", "Газпромнефть-Ямал", "Газпромнефть-Заполярье", научно-технический центр "Газпром нефти" и ряд совместных предприятий.

В этому году до финала дошли 72 участника из почти двух тысяч претендентов. Финальный этап турнира традиционно проходил в Парке науки и искусства "Сириус".

В течение недели финалисты решали задания, подготовленные ведущими педагогами лицея "Сириус" и экспертами компании "Газпром нефть". Также конкурсанты разрабатывали собственные технологические проекты, участвовали в тренингах и мастер-классах по работе с большими данными, дополненной реальностью и робототехникой.

"Сейчас, как никогда, востребованы люди с инженерным мышлением, способные выстраивать архитектуру сложных проектов, понимающие природу и принципы развития новых технологий и умеющие применять свои знания на практике. И чем раньше школьники начнут участвовать в таких проектах, тем лучше начнут приобретать компетенции и создавать востребованные продукты. Совместно с нашим постоянным партнером – образовательным центром "Сириус" – мы ищем и развиваем талантливых ребят, создаем канал общения с ними, передаем свой опыт и вместе ищем применения новых знаний", – прокомментировал член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.