Инспекторы ДПС задержали наркокурьера на трассе у поселка Боровский

Скриншот видео управления МВД России по Тюменской области Скриншот видео управления МВД России по Тюменской области

65 свертков с мефедроном изъяли у водителя инспекторы специализированного взвода ДПС ГИБДД на автодороге Тюмень – поселок Боровский в Тюменском районе. Водитель Nissan признался, что перевозит в автомобиле запрещенные вещества, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

"В присутствии понятых на заднем сидении иномарки правоохранители обнаружили 65 свертков с порошкообразным веществом, обернутых зеленой изолентой. В ходе обыска квартиры подозреваемого полицейские изъяли электронные весы, упаковочный материал и еще пять пакетиков с белым порошком. Задержанный рассказал полицейским, что приобрел крупную партию наркотического вещества, расфасовал на разовые дозы и поехал раскладывать наркотик по тайникам. Проведенная экспертиза показала, что порошкообразное вещество является наркотиком мефедроном", - сообщается на сайте.

За покушение на сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.