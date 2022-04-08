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Тобольские призывники будут проходить службу преимущественно в Центральном военном округе

Общество, 16:55 08 апреля 2022

Призывники из Тобольска и Тобольского района будут проходить службу преимущественно в Центральном военном округе, а также частях Восточного, Южного и Западного округов.

Об этом сообщил военный комиссар города Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин.

"Юноши, которые будут призваны на службу по призыву нынешней весной, не будут принимать участия в специальной операции на Украине", - подчеркнул он.

Всего в Вооруженные силы России из Тобольска и Тобольского района в весеннюю призывную кампанию, согласно поставленной задаче, отправятся служить более 160 ребят.

Есть в Тобольске и кандидаты в Президентский полк. Один из них - воспитанник военно-спортивного молодежного центра "Россияне" Артем Ромашов. Артем поделился, что три года был кадетом и искренне мечтает продемонстрировать полученные знания по месту службы.

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# призывная кампания , Тобольск

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