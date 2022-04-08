Тобольские призывники будут проходить службу преимущественно в Центральном военном округе

Призывники из Тобольска и Тобольского района будут проходить службу преимущественно в Центральном военном округе, а также частях Восточного, Южного и Западного округов.

Об этом сообщил военный комиссар города Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин.

"Юноши, которые будут призваны на службу по призыву нынешней весной, не будут принимать участия в специальной операции на Украине", - подчеркнул он.

Всего в Вооруженные силы России из Тобольска и Тобольского района в весеннюю призывную кампанию, согласно поставленной задаче, отправятся служить более 160 ребят.

Есть в Тобольске и кандидаты в Президентский полк. Один из них - воспитанник военно-спортивного молодежного центра "Россияне" Артем Ромашов. Артем поделился, что три года был кадетом и искренне мечтает продемонстрировать полученные знания по месту службы.