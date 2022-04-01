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"Особенный" фестиваль КВН пройдет в Тюмени 30 апреля

Общество, 08:41 11 апреля 2022

департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Областной "особенный" фестиваль КВН ждет заявок от команд. Игра КВН среди инвалидов состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" 30 апреля. Как сообщают организаторы, ее темой станет "Культурный код".

На сцену выйдут 15 команд представителей общественных организаций инвалидов, реабилитационных и комплексных центров, культурных учреждений и молодежных центров, молодые люди от 14 до 35 лет с особенностями здоровья.

Перед финальной игрой 28 и 29 апреля в областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" пройдут репетиции и конкурс "Разминка".

По итогам фестиваля жюри определит победителей первой, второй и третьей степени, учредит специальные призы и выберет участников осеннего кубка КВН. Из наиболее ярких представителей команд-участниц будет сформирована сборная, которая представит область на межрегиональных играх.

Заявки и сценарии команд принимают на электронную почту voi72@bk.ru с указанием темы письма КВН. По всем вопросам можно обращаться по тел.: 8(3452) 56-89-40 (доб. 5).

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# КВН

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