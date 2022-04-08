Крайности в питании приводят к болезням, считает тюменский эндокринолог

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Здоровое и осознанное питание помогает нам не только сохранять здоровье, но и уберегает от тяжелых, в том числе онкологических заболеваний. Об этом во Всемирный день здоровья напомнила врач-эндокринолог, доктор Тюменского ГМУ Светлана Сметанина.

По словам эксперта, сегодня позиция диетологов во всем мире едина - в сбалансированном питании доля углеводов должна составлять 50%, белка - 20% и не более 30% жиров. Таким образом, отказ, например, от углеводов, приводит к перевесу в строну других макрокомпонентов.

"Избыток белка и жира, как известно, может стать причиной лишнего веса, - подчеркнула Светлана Сметанина. -Это еще и засорение сосудов, риск инфарктов и инсультов, жировое поражение печени и нагрузка на почки. Вот к этим проблемам может привести один только отказ от углеводов".

Отказ от белка, в свою очередь, тоже приводит к риску развития ряда заболеваний. "Белок необходим детям для роста, а взрослым - для обновления клеток, - рассказала эксперт. - Недостаток белка приводит к истощению мышц, то есть - к преждевременному старению".

Отказ от жиров, с одной стороны, поспособствует снижению холестерина, но и холестерин - очень важный компонент, необходимый, в частности, для выработки организмом половых гормонов. Кроме того, организм станет получать меньше жирорастворимых витаминов, таких, как витамин D.

"Таким образом, отказ от любых макрокомпонентов способен стремительно нанести здоровью непоправимый вред, - отметила Светлана Сметанина. - Приводят к болезням крайности как в излишествах, так и в ограничениях".

При этом важно не только что и в каких количествах мы едим: важную роль играет и время еды: "Три приема пищи - завтрак, обед и ужин - выработано эволюцией, так мы созданы. А небольшие частые перекусы в течение дня, например, приводят к тому, что мы будем наедаться на ночь, компенсируя пропущенный обед".

По словам эндокринолога, здоровый человек не должен каждый раз задумываться: "Что я ем и не вредно ли это?". "В мире существует более 12 тысяч диет, но надо понимать, что диета - это нечто временное, а здоровое и правильное питание - естественная привычка на всю жизнь", - подытожила она.

Николай Ступников