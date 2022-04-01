На тюменской сцене расскажут о красоте в танцевальных движениях спектакля "Шопен. Carte blanche"

| Фото: kto72.ru | Фото: kto72.ru

Постановку "Шопен. Carte blanche", на создание которой коллектив "ТанцТеатра" и французский хореограф Кристин Ассид вдохновила личность и музыка Фредерика Шопена, представят тюменским зрителям на сене ДК "Нефтяник" 23 апреля.

Спектакль, который называют гимном красоте и гармонии рожденные в движении, создан три года назад. "На известную музыку сочинен современный танец, а не классический", — пояснил художественный руководитель "ТанцТеатра" Олег Петров.

Спектакль рассказывает зрителям о том, что в современном мире, жестком, неприветливом у человека есть единственный путь по которому он должен идти. Это путь к красоте.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте