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Четыре автомобиля горели в Заречном микрорайоне Тюмени

Происшествия, 13:46 11 апреля 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Автомобили Skoda, Mitshubishi, Range Rover и ВАЗ-2114 пострадали в результате пожаров в Заречном микрорайоне Тюмени вечером 10 апреля.

Первым загорелся Skoda по адресу: ул. Газовиков, 43. Пламя от него зацепило ВАЗ-2114. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно локализовали возгорание.

Второй пожар произошел на проезде Заречный, 37/1. Здесь огонь повредил Mitshubishi на площади 0,5 кв. м. На проезде Солнечный, 26 загорелся Range Rover, но возгорание ликвидировали до прибытия пожарных расчетов.

"Возможной причиной происшествий стало занесение открытого источника огня. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства", - отметили в региональном МЧС.

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# автомобили , пожар

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