Села Тобольского района получат арт-объекты за раздельный сбор отходов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В конкурсе по сбору твердых бытовых отходов "ZаЭКОрайон" участвуют села Тобольского района. Как сообщает администрация муниципального образования, по итогам конкурса, который завершится в конце августа, сельские поселения могут получить средства на благоустройство.

В каждом населенном пункте установят контейнеры для раздельного сбора пластика и бумаги. Собранный в деревнях и мусор направят в специальные пункты приема.

По итогам определят трех лидеров чистоты. На территории сел-победителей установят арт-объекты или другие малые архитектурные формы. Участвовать могут все жители.

"Проект направлен не только на развитие культуры обращения с отходами, но и на участие жителей в благоустройстве, это партнерские отношения в вопросах создания комфортной среды", - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.