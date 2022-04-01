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Села Тобольского района получат арт-объекты за раздельный сбор отходов

Общество, 17:07 12 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В конкурсе по сбору твердых бытовых отходов "ZаЭКОрайон" участвуют села Тобольского района. Как сообщает администрация муниципального образования, по итогам конкурса, который завершится в конце августа, сельские поселения могут получить средства на благоустройство.

В каждом населенном пункте установят контейнеры для раздельного сбора пластика и бумаги. Собранный в деревнях и мусор направят в специальные пункты приема.

По итогам определят трех лидеров чистоты. На территории сел-победителей установят арт-объекты или другие малые архитектурные формы. Участвовать могут все жители.

"Проект направлен не только на развитие культуры обращения с отходами, но и на участие жителей в благоустройстве, это партнерские отношения в вопросах создания комфортной среды", - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

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# конкурсы , ТБО , Тобольский район

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