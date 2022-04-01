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В тюменской школе экспорта обучат маркетингу, логистике и деловой коммуникации

Экономика, 09:24 13 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа экспорта РЭЦ в Тюмени откроется 14 апреля. Слушателям расскажут об основах экспортной деятельности, эффективной деловой коммуникации, маркетинге, логистике, таможенном урегулировании, сообщает региональный центр поддержки экспорта.

Школа экспорта РЭЦ – это лицензированная образовательная организация, созданная на базе Российского экспортного центра для российских предпринимателей, планирующих начать экспортную деятельность своих товаров и услуг.

Под руководством опытных сертифицированных тренеров вы получите кладезь необходимых знаний для успешного осуществления своих экспортных планов, избегая типичных ошибок экспортеров-новичков.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Контактное лицо Екатерина Самосевич, телефон +7-922-002-45-10, samosevich@iato.ru.

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# поддержка предпринимателей , экспорт

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