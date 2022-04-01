В космос за 108 минут: в Тюмени уличные художники, вокалисты и арт-группа KREATORZ провели перформанс

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перформанс "Мы генерируем космосом из нашего разума" впервые на площадке молодежного театрального центра "Космос" организовала арт-группы KREATORZ в День космонавтики, 12 апреля.

Камилла Генералова и Таля Горева предложили тюменцам отправить им любую фразу на тему космоса, театра. Они в свою очередь с применением нейросети сгенерируют ее - создадут изображение, текст, озвучат его. Сделать это можно было прямо у театрального центра по QR-коду или воспользоваться чат-ботом "Космонавт" в Telegram.

"Чем абсурднее вы придумаете фразу, к примеру: театр на планете Марс, безмолвная пустота космоса, тем лучше. Важное условие - нельзя использовать нецензурные слова, оскорбления, писать про религию или политику. Только космос и театр", - отметили организаторы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зрители могли видеть конечный продукт арт-группы на экранах у "Космоса". А первые 50 человек получат на память маленький видеролик совершенно бесплатно.

Одновременно с KREATORZ погружением в космическое пространство, Галактику занимались уличные художники - Лина Кремова, Морс, Снег, Иван Иванов, Алёна Федя, Данила – они на шести баннерах писали свои арты. Акция "108 минут до "Космоса"" проходит в Тюмени второй год и стала традиционной.

"Время, когда ты фиксируешь создание какого-то арта, нас впечатлило. Ты начинаешь задумываться над вопросом - сколько длился полет, а ведь за это время можно создать произведение искусства. Сегодня сам акт создания работ уличных художников превращается в перформанс – мы видим их движения, наблюдаем за ними. Смотрим, что же происходит, какое произведение рождается сейчас", - говорит руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

У "Космоса" установили картонные фигуры космонавтов. Их раскрашиванием занимались юные тюменцы вместе с профессиональными художниками. В данной акции приняли участие около 300 человек. Готовые работы лягут в основу выставки ко Дню космонавтики, которую можно посетить в МТЦ "Космос" до конца апреля.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сделать снимок на память о симультанном перфомансе и событии, которое подарил всей стране Юрий Гагарин, можно в специальной фотозоне.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева