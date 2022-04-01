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В космос за 108 минут: в Тюмени уличные художники, вокалисты и арт-группа KREATORZ провели перформанс

Общество, 18:27 12 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перформанс "Мы генерируем космосом из нашего разума" впервые на площадке молодежного театрального центра "Космос" организовала арт-группы KREATORZ в День космонавтики, 12 апреля.

Камилла Генералова и Таля Горева предложили тюменцам отправить им любую фразу на тему космоса, театра. Они в свою очередь с применением нейросети сгенерируют ее - создадут изображение, текст, озвучат его. Сделать это можно было прямо у театрального центра по QR-коду или воспользоваться чат-ботом "Космонавт" в Telegram.

"Чем абсурднее вы придумаете фразу, к примеру: театр на планете Марс, безмолвная пустота космоса, тем лучше. Важное условие - нельзя использовать нецензурные слова, оскорбления, писать про религию или политику. Только космос и театр", - отметили организаторы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зрители могли видеть конечный продукт арт-группы на экранах у "Космоса". А первые 50 человек получат на память маленький видеролик совершенно бесплатно.

Одновременно с KREATORZ погружением в космическое пространство, Галактику занимались уличные художники - Лина Кремова, Морс, Снег, Иван Иванов, Алёна Федя, Данила – они на шести баннерах писали свои арты. Акция "108 минут до "Космоса"" проходит в Тюмени второй год и стала традиционной.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Время, когда ты фиксируешь создание какого-то арта, нас впечатлило. Ты начинаешь задумываться над вопросом - сколько длился полет, а ведь за это время можно создать произведение искусства. Сегодня сам акт создания работ уличных художников превращается в перформанс – мы видим их движения, наблюдаем за ними. Смотрим, что же происходит, какое произведение рождается сейчас", - говорит руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

У "Космоса" установили картонные фигуры космонавтов. Их раскрашиванием занимались юные тюменцы вместе с профессиональными художниками. В данной акции приняли участие около 300 человек. Готовые работы лягут в основу выставки ко Дню космонавтики, которую можно посетить в МТЦ "Космос" до конца апреля.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сделать снимок на память о симультанном перфомансе и событии, которое подарил всей стране Юрий Гагарин, можно в специальной фотозоне.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева

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# День космонавтики , МТЦ Космос

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