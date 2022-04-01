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Тюменцы могут бесплатно освоить около десятка профессий или повысить квалификацию

Общество, 18:09 12 апреля 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

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Тюменцы могут научиться новой профессии или повысить квалификацию в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Об этом директор регионального департамента труда и занятости населения Александр Сидоров рассказал на своей странице во ВКонтакте.

Жителям региона предлагают выбрать направление среди нескольких десятков профессий и специальностей. Среди них основы ресторанного сервиса, программирование, сестринское дело, бурение нефтяных и газовых скважин, электроснабжение, промышленная безопасность, охрана труда и др.

По словам Сидорова, в зависимости от выбранного направления подготовки и стартовых возможностей тюменцы могут освоить новую профессию с нуля либо получить повышение квалификации. Во многих направлениях включены предпринимательские модули, которые познакомят граждан с основами ведения собственного дела и помогут открыть бизнес, научат работать с маркетплейсами.

В проекте могут принять участие молодые люди до 35 лет, которые окончили обучение или завершили военную службу, и в течение четырех месяцев не нашли работу; студенты последних курсов, для которых нет подходящих вариантов трудоустройства; люди предпенсионного возраста, старше 50 лет, женщины в декретном отпуске либо мамы с детьми дошкольного возраста; безработные граждане; работники предприятий, которые находятся под риском увольнения.

В Тюменской области обучение проводят федеральные операторы, которые работают с ТюмГУ, ТИУ, Тюменским техникумом индустрии и питания, коммерции и сервиса, который является межрегиональным центром компетенции по стандартам World Skills и работает с целой сетью других учреждений среднего профессионального образования.

Узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно по ссылке.

Юлия Карандашева

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# департамент труда и занятости населения , повышение квалификации , профессиональное обучение , рынок труда

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