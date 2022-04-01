Из Тобольска в Москву можно улететь на самолетах компании "ЮВТ Аэро"

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Авиакомпания "ЮВТ Аэро" открыла продажи билетов на рейсы из аэропорта Тобольска в Москву. Первый рейс состоится 25 апреля, сообщает пресс-служба аэропорта им. С. Ремезова.

Отправиться в Москву прямым рейсом из Тобольска можно будет по понедельникам и четвергам. Вылет из Москвы в 9 часов 50 минут, обратный рейс из Тобольска – в 15 часов 45 минут по местному времени. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, штаб-квартира компании находится в Бугульме, Татарстан.

Напомним, аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании "СИБУР" в партнерстве с Тюменской областью за два года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.

В рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.