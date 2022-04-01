В тюменских парках проснулись ядовитые гадюки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ядовитые гадюки в Тюмени проснулись примерно в такое время, что и годом ранее, в начале апреля. Как только плюсовых температур стало больше, они тут же выползли из коряг, где зимуют, и начали путешествовать по местам, где есть водоёмы и густая растительность.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" аспирант кафедры зоологии ТюмГУ Полина Показаньева.

"В Тюмени первую гадюку заметили неделю назад. Их можно встретить в экопарке "Затюменский", в Гагаринском парке, то есть там, где есть небольшие водоемы, потому что питаются змеи земноводными, то есть лягушками", - говорит эксперт.

Гадюки опасные, но без надобности они первыми не нападают на человека. При встрече со змеей нужно медленно отойти в сторону, не делать резких движений, которые гадюка может воспринять как нападение. Ни в коем случае не тыкать в нее палкой, предупреждает аспирант ТюмГУ.

"Если гадюка все же вас укусила, необходимо вызвать скорую помощь. Если медиков нет поблизости, тогда нужно яд высосать из раны, выплюнуть и тщательно промыть рану и рот чистой водой", - советует Полина Показаньева.

Анжела Лебедева