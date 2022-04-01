Тюменские студенты активно собирают помощь для жителей Донбасса

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Пункт по сбору и распределению гуманитарной помощи для жителей Донбасса продолжает работу в Студенческом центре ТюмГУ в Тюмени. Необходимое сюда могут приносить студенты и сотрудники вуза.

"На данный момент вес первой партии, отправленной в региональный пункт приема гуманитарной помощи на улице Челюскинцев, составил 135 килограммов. Сбор продолжается", — рассказала менеджер центра добровольцев ТюмГУ Юлиана Галкина.

Приносить вещи могут как студенты, так и сотрудники ТюмГУ. Юлиана Галкина отмечает, что активность добровольцев на высоком уровне, некоторые приходят даже по второму разу, продолжая приносить новую гуманитарную помощь. "Отправка происходит по мере поступления вещей. Когда набирается большой объем, отправляем. Сейчас сложно спрогнозировать, когда будет следующая отправка", — добавила менеджер центра добровольцев ТюмГУ.

В пункте сбора принимают продукты питания долгого хранения, посуду, предметы первой необходимости. Для детей можно оставить игрушки, книги и канцелярские товары. Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отбельные коробки по группе товаров с описью.

Пункт сбора открыт в Студцентре ТюмГУ с 22 февраля по адресу: ул. Красина, 19. Он работает в будни с 13 до 17 часов.

Инна Пахомова