Сотовая связь от МТС в 20 дачных обществах в пригороде Тюмени стала лучше

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дачники и жители пригорода летом 2022 года смогут удаленно работать, учиться, полноценно пользоваться новейшими сервисами и банковскими приложениями, слушать музыку, смотреть онлайн-видео в хорошем качестве, общаться через мессенджеры и по видеосвязи.

Об улучшении качества связи на территории более 20 коттеджных застроек и садовых некоммерческих товариществах в пригороде Тюмени сообщает пресс-служба МТС.

Высокоскоростной мобильный интернет стал доступен любителям загородного образа жизни в коттеджном поселке "Альпийская Долина" в селе Кулига, на территории частной застройки в микрорайоне Рощино, садоводческих обществ "Петровский остров", "Медик" в микрорайоне Березняковский.

Для сотен дачников в СНТ "Незабудка" и "Сосенка" по Салаирскому тракту впервые станет доступным интернет 4G. На треть вырастет скорости интернета в поселке Андреевский, в коттеджных поселках "Московские усадьбы" и "Канада" в районе деревни Елань на Московском тракте, на территории садового товарищества "Липовый остров" и близлежащих дачных кооперативов.

"В этом году летом мы ожидаем большого увеличения дачников в пригороде Тюмени, где также проживают и постоянные жители, сообщила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова. - В связи с этим мы заранее позаботились об улучшении качества сети. Построили новые базовые станции, расширили емкости сети там, где это необходимо. Важно, чтобы тюменцы смогли полноценно отдыхать и наслаждаться всеми преимуществами загородной жизни, независимо от места нахождения".

Дачники могут воспользоваться комплексным предложением, куда входят одновременно четыре услуги: спутниковое телевидение, мобильная связь, мобильный доступ в интернет через роутер на несколько устройств и подписка на онлайн-кинотеатр KION.