Тюменская область организует площадку "Вовлеченные сообщества" на форуме "Утро"

| Фото: storage.myrosmol.ru | Фото: storage.myrosmol.ru

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Площадку "Вовлеченные сообщества" организует Тюменская область на форуме "Утро", который состоится в Югре с 1 по 10 августа 2022 года.

Как сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе, участниками могут стать команды от двух до пяти человек. Это представители молодежных сообществ, зарегистрированные как некоммерческие организации или действующие в качестве объединения, а также сообществ молодых людей из УФО и других регионов России. Пройдет "Утро" в формате комьюнити-форума, главная задача которого — устойчивое развитие молодежных сообществ.

Для участников будет записан полноценный онлайн-курс по проектной деятельности. Во время обучения их будут курировать специалисты, которые ответят на вопросы, проконсультируют и проверят практические задания.

Пройдет форум в Ханты-Мансийске на территории культурно-туристического комплекса "Археопарк". Всего будет шесть тематических направлений. За "Вовлеченные сообщества" отвечает Тюменская область, за "Образовательные сообщества" — Челябинская область, "ЗОЖ-сообщества" — Курганская область, "Креативные сообщества" — Югра, "Экосообщества" — Ямал, "Урбанистические сообщества" — Свердловская область.

"Необходимо объединить усилия молодежи, бизнеса и некоммерческого сектора для решения общих задач. Нам нужны прорывные проекты в самых разных отраслях. Молодежные сообщества занимают важную роль, они способны мыслить нестандартно и генерировать креативные идеи, смело и решительно идти к поставленным целям", — отметил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Зарегистрироваться можно на сайте форума с 15 апреля по 1 июля.

Как ранее писала "Тюменская линия", в прошлом году онлайн-часть форума "Утро" перенесли на 2022 году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.