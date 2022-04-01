Utair свяжет небольшие города Югры с административными центрами

| Фото: Utair | Фото: Utair

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По 40 маршрутам внутри Ханты-Мансийского автономного округа планируют летать самолеты Utair весной и летом 2022 года. Авиакомпания реализует масштабную программу полетов, связывая небольшие города, такие, как Березово, Белоярский, Когалым, Нягань, Урай и Советский, с административными центрами — Сургутом, Ханты-Мансийском и Нижневартовском, а те, в свою очередь, — с Москвой и регионами.

"Наша цель — обеспечить максимальную транспортную доступность округа, чтобы его жители могли летать по России прямыми рейсами, - сообщил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов. - Даже в сложных экономических условиях мы держим минимально возможные цены на билеты, заводим новые рейсы и увеличиваем частоты по наиболее востребованным маршрутам".

Всего в весенне-летнем расписании для Ханты-Мансийского автономного округа авиакомпания планирует рейсы по 54 направлениям: 40 маршрутов внутри округа и 14 — в другие регионы России.

Из Сургута можно будет улететь в Анапу, Баку, Барнаул, Белоярский, Геленджик, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Краснодар, Курган, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Нягань, Омск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Советский, Сочи, Ташкент, Тюмень, Худжанд.

Из Ханты-Мансийска — в Белоярский, Екатеринбург, Игрим, Москву, Нижневартовск, Нягань, Омск, Сургут, Тюмень, Урай, Уфу.

Из Нижневартовска — в Анапу, Краснодар, Омск, Сочи, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск. Из Урая — в Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск. Из Белоярского — в Березово, Нягань, Тюмень, Советский, Сургут, Ханты-Мансийск. Из Березово — в Белоярский, Игрим, Ханты-Мансийск. Из Игрима — в Березово, Тюмень, Ханты-Мансийск. Из Нягани — в Белоярский, Тюмень, Сургут, Ханты-Мансийск.

Из Советского — в Белоярский, Екатеринбург, Тюмень.