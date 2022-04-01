Тюменская область запускает новую чартерную программу "Врата Сибири" с 29 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Чартерная программа из Москвы в Тюменскую область стартует 29 апреля. Туристам предложат четыре маршрута: "В Сибирь по своей воле", "Романовы в Сибири" и "Привет, Сибирь!" в двух вариантах. Пока рейсы предусмотрены только из Москвы, но в перспективе появятся и из Санкт-Петербурга.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на онлайн-пресс-конференции, посвященной запуску чартерных программ на весенне-летний сезон 2022 года.

"Мы запускаем новую чартерную программу "Врата Сибири". Тюмень, и это исторический факт, первый российский город в Сибири, в том числе с географической точки зрения. И этот титул у нас никто не отберет", - подчеркнул глава региона.

Александр Моор отметил, что туристам будет интересно посетить и Тобольск – второй город Сибири, который основан через год после Тюмени. Там осенью 2021 года был открыт современный аэропорт, что сделало его еще ближе для российских путешественников.

Для гостей Тюменской области готово все: экскурс в богатейшую историю края, весь термальный потенциал, прогулки по старому центру Тюмени и купеческим кварталам, уха с нефтью и ритуал посвящения в нефтяники.

В Тобольске почитатели внутреннего туризма увидят единственный за Уралом каменный кремль и большое количество архитектурных памятников.

На родине Григория Распутина, в селе Покровском, туристы побывают в доме-музее, в котором он когда-то жил, посидят на его стуле и загадают желание, которое по преданию непременно сбудется.

В Ялуторовском остроге для гостей устроят настоящий сибирский карнавал, который объединит сразу несколько праздников. Туристов встретят яркие персонажи, предложат сфотографироваться в национальных костюмах, пострелять из лука, заняться росписью по дереву, изготовить куклу, увидеть свадебный обряд, попробовать острожный квас, медовуху и яблочное варенье из сада декабриста.

Александр Моор напомнил, что у региона уже есть позитивный опыт участия в чартерной программе прошлого года, когда состоялось девять рейсов с загруженностью более 85%.

Запуск новой чартерной программы в Тюменскую область состоится благодаря поддержке Ростуризма совместно с крупным многопрофильным туроператором FAN&SUN.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, в 2021 году турпоток в Тюменскую область составил более трех миллионов человек.

Инна Кондрашкина