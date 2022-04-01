Программы "Предвкушение" и "Оскар" принесли тюменской "Формейшн Вера" победу на чемпионате России

| Фото: пресс-служба "Формейшн Вера" | Фото: пресс-служба "Формейшн Вера"

Танцевальная команда "Формейшн Вера" выиграла золото и серебро на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту в Москве, сообщает пресс-служба организации.

Чемпионом России в латиноамериканской программе стала "Формейшн Вера" с постановкой "Предвкушение", серебро чемпионата тюменские спортсмены взяли с европейской программой "Оскар".

Отметим, что делегация Тюменской области прибыла на чемпионат и первенство России в составе 230 человек. Регион представил самое большое количество команд – 13, в каждой возрастной категории: дети, юниоры, молодежь и взрослые. Все команды входят в систему подготовки спортсменов "Формейшн Вера" и тренируются на базе тюменского центра спортивного танца и Дворца творчества и спорта "Пионер".

Всего тюменские спортсмены на соревнованиях заняли 14 призовых мест: шесть - в европейской программе и восемь - в латиноамериканской.