Инвестпроекты на 16 млрд рублей готовы реализовать в 10 муниципалитетах Тюменской области

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

143 проекта с привлечением инвестиций на общую сумму 16 млрд рублей реализуют в 10 городах и районах Тюменской области, будет создано 918 рабочих мест. Такими стали итоги второго потока проекта "Акселерация муниципальных команд Тюменской области".

В проекте участвовали команды Исетского, Уватского, Вагайского, Ялуторовского, Ярковского и Абатского районов, Ялуторовска и Тобольска, Заводоуковского и Голышмановкого городских округов. В течение двух месяцев они искали новые идеи для реализации, занимались поиском инвесторов и сопровождением инвестиционных проектов на своей территории. Их работу курировали трекеры — представители инвестиционного агентства Тюменской области.

По мнению экспертов проекта, наиболее впечатляющих результатов достигли команды Ялуторовска, Заводоуковского городского округа и Ярковского района.

В Ялуторовске к реализации девяти проектов привлечены внутренние инвесторы, общий объем инвестиций составляет более 843 млн рублей, будет создано 154 рабочих места. Среди проектов: увеличение мощностей по производству строительных стеновых изделий "Поревит" завода "КСМ", организация лесоперерабатывающего предприятия, строительство кафе, организация пекарни, строительство и развитие туристических баз.

В Заводоуковском городском округе будет реализовано 13 проектов с объемом инвестиций свыше 5 млрд рублей, создано 240 рабочих мест. Привлечены внутренние инвесторы, внешние инвесторы из Тюменской области, регионов России и ближнего зарубежья. Самые масштабные проекты — строительство линейного элеватора с объемом инвестиций около 4,8 млрд рублей и строительство торгового центра площадью 5 тыс. кв. м, объем инвестиций составит 200 млн рублей. Также среди проектов — создание центра сибирского виноделия и цеха по переработке овощей и фруктов, производству пастилы, чая и варенья, открытие коворкинг-центра.

В Ярковском районе на сопровождении были девять проектов, суммарный объем финансирования — более 91 млн рублей, будет 83 рабочих места. Основное направление проектов туристическое: создание фестивального комплекса в селе Щетково, открытие термального источника в селе Дубровное, создание музея коллективизации в селе Маранка, расширение экопоселения "Росичи" в деревне Никитина.

Реализация большей части проектов рассчитана на 2022–2024 годы.

В первом потоке проекта "Акселерация муниципальных команд Тюменской области" приняли участие 15 муниципалитетов. По итогам работы команд пяти муниципалитетов были реализованы 25 проектов, создано новых 163 рабочих места. В планах на этот год — запустить 14 проектов с созданием 480 новых рабочих мест, общая сумма инвестиций — 9,5 млрд рублей.

Вера Коршунова