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Кубок "Дружбы народов" разыграют в Тюмени

Спорт, 09:28 14 апреля 2022

Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени в Telegram-канале | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени в Telegram-канале

Международный турнир по мини-футболу за Кубок "Дружбы народов" пройдет в Тюменском индустриальном университете 28 и 29 мая, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике в своем Telegram-канале.

Соревнования пройдут среди национальных культурных сообществ областной столицы. Подать заявку на участие можно до 1 мая на электронную почту mun86@mail.ru с пометкой "Турнир по мини-футболу". Игры пройдут по адресу ул. Володарского, 38.

Отметим, проект - победитель грантового конкурса фонда президентских грантов в 2022 году.

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# мини-футбол

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