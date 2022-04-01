Кубок "Дружбы народов" разыграют в Тюмени

| Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени в Telegram-канале | Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени в Telegram-канале

Международный турнир по мини-футболу за Кубок "Дружбы народов" пройдет в Тюменском индустриальном университете 28 и 29 мая, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике в своем Telegram-канале.

Соревнования пройдут среди национальных культурных сообществ областной столицы. Подать заявку на участие можно до 1 мая на электронную почту mun86@mail.ru с пометкой "Турнир по мини-футболу". Игры пройдут по адресу ул. Володарского, 38.

Отметим, проект - победитель грантового конкурса фонда президентских грантов в 2022 году.