День женского здоровья пройдет в ишимской больнице

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Акция выходного дня "Найди время для себя" пройдет на базе ишимской больницы №4 16 апреля, сообщает медучреждение.

Женщинам предлагают пройти диспансеризацию, флюорографическое и маммографическое обследования. Также программа комплексного обследования включает электрокардиограмму сердца, забор анализов, по показаниям ультразвуковое обследование органов малого таза. Прием проведут три акушера-гинеколога и врач УЗИ.

Акция пройдет по адресу: ул. Рокоссовского 20а 16 апреля с 8 до 14 часов. Предварительно записаться по телефону единого кол-центра: 6-66-66.