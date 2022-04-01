В Новом Уренгое осудили членов группы, сбывавшей наркотики

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двух жителей Нового Уренгя осудили за покушение на сбыт наркотических средств и прекурсоров к ним в крупном размере в составе преступной группы.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области установили причастность граждан Российской Федерации жителей Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа Серебрянского А.Б. и Лисициной К.А. к производству, хранению и обороту наркотических средств синтетического происхождения и прекурсоров к ним в крупном размере.

В результате оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность указанных лиц пресечена. Управление МВД России по ЯНАО в отношении гражданин возбудило и расследовало уголовное дело.

Новоуренгойский городской суд ЯНАО Серебрянского А.Б. признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере) и ч. 1 ст. 228.3 УК РФ (хранение прекурсоров наркотически средств в крупном размере), и назначил ему 12 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Лисицина К.А. - ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228.3 УК РФ, с назначением наказания в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

О неотвратимости и строгости наказания за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков напомнил тюменский полковник ФСБ в отставке, общественник Александр Петрушин. "Федеральная служба безопасности принимает непосредственное участие в пресечений подобных правонарушений, - отметил он. - И молодым людям, осужденным за наркопреступления, следовало задуматься, стоит ли это того серьезного наказания, которое они понесли".