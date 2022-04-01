Тюменская автомобилистка накопила штрафов на 84 тысячи рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

34-летняя жительница Тюмени, владелица автомобиля Lada Samara, возглавила список злостных нарушителей и неплательщиков штрафов в Тюменской области. Она накопила штрафов на сумму 83 тыс. 800 рублей за 54 нарушения ПДД.

На втором месте в своеобразном Топе расположилась 20-летняя тюменка на "Ладе Калине", совершившая 32 нарушения ПДД. Она не оплатила штрафов на 45 тыс. рублей.

66-летний владелец машины KIA Sorento из Тюмени задолжал 44 тыс. 400 рублей. За ним числится 39 нарушений ПДД.

Со злостными нарушителями сотрудники ГИБДД проводят системную работу. "Прибегаем к четко регламентированной процедуре. Принимаются меры с нашей стороны. Со стороны судебных приставов — свои. Нарушителей, имеющих много нарушений, отрабатываем адресно не только в Тюмени, но и в Ялуторовске, Заводоуковске, Увате. Отказ от оплаты штрафов не остается безнаказанным. Каждый такой факт будет засвидетельствован, а участники дорожного движения понесут ответственность в соответствии с законом", — рассказал на пресс-конференции начальник управления ГИБДД по Тюменской области, полковник полиции Андрей Миллер.

Рейдовые мероприятия по должникам-автомобилистам сотрудники региональной Госавтоинспекции вместе с приставами проводят в регионе два раза в месяц. Номера машин сканируются в потоке и пробиваются в базе данных. Если за автомобилистом числятся неоплаченные долги, то камера подает сигнал, транспортное средство останавливают инспекторы.

Сейчас в регионе насчитывается 33 злостных нарушителя. Задолженность у каждого составляет от 20 до 100 тыс. рублей. Общая задолженность — 3 млн 380 тыс. 900 рублей.

Инна Пахомова