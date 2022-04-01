166 случаев COVID-19 зарегистрировали в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

166 новых случаев коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Скончались трое пациентов, выздоровели 295, сообщает федеральный оперативный штаб 14 апреля.

За последние сутки в России выявлено 11 тыс. 348 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 254 летальных исхода. За сутки в стране полностью выздоровели 21 тыс. 853 человека.

В Москве выявили 868 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 604. В Свердловской области заболели 612 человек, в Челябинской - 323, в Югре – 78, на Ямале – 36, в Курганской области – 88.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 млн 41 тыс. 927 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 372 тыс. 766 летальных исходов, выздоровели 17 млн 321 тыс. 116 человек.