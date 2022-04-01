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Тюменские депутаты убедились, что модернизация Метелевского водозабора завершится в срок

Политика, 18:02 14 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Только 30% жалоб на качество питьевой воды из 667 обращений, поступивших от жителей Тюмени в 2021 году, нашли подтверждение. Об этом рассказал председатель Тюменской гордумы Дмитрий Осипов во время визита тюменских депутатов на Метелевские водоочистные сооружения 14 апреля.

В ходе рабочей поездки народные избранники познакомились с ходом продолжающейся с 2018 года реконструкцией одного из двух водозаборов Тюмени. Работы, проводимые в рамках концессионного соглашения правительства области, администрации города и "Росводоканал Тюмень", рассчитаны до 2024 года и должны привести к существенному повышению качества поставляемой тюменцам воды.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дмитрий Осипов также обратил внимание на то, что доставка питьевой воды до потребителя – процесс многоуровневый. "Вода, выходящая с водозабора, полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, - подчеркнул он. – И если произошло подтвержденное снижение ее качества, надо изучить, где это произошло: на распределительных сетях или в конкретном жилом доме. Каждый такой факт изучается, и, в случае необходимости, принимаются меры".

В ходе осмотра модернизируемых водоочистных сооружений депутатам рассказали, что Метелевский водозабор был введен в эксплуатацию 40 лет назад, в 1981 году он подал в Тюмень первые кубометры воды. После модернизации принцип работы водозабора останется прежним, но значительно изменятся технологии.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Так, на смесителях в точках введения реагентов установят оборудование для интенсификации процессов перемешивания, это позволит сократить количество используемых реагентов, повысив их эффективность. При этом показатели качества уже повысились благодаря уже проведенным на сегодня работам.

Депутатов заверили, что к 2024 году работы будут завершены, несмотря на применяемые к Российской Федерации внешние ограничения, поскольку практически все необходимое оборудование было закуплено заранее.

Напомним также, что в конце сентября 2021 года завершилась реконструкция Велижанских водоочистных сооружений. Изношенные элементы системы были заменены современным оборудованием, что позволило улучшить качество очистки подземных вод от железа.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Побывав здесь сегодня, мы пришли к выводу, что никаких опасений, что работы по реконструкции Метелевских водоочистных сооружений не будут выполнены в установленный срок, нет", - подвел итог рабочей поездки Дмитрий Осипов.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , Метелевский водозабор , Тюмень Водоканал

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