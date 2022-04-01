Жители Тюмени, Тобольска и Ишима выберут дизайн-проекты для благоустройства общественных территорий

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дизайн-проекты для благоустройства общественных территорий выберут жители Тюмени, Тобольска и Ишима. 15 апреля в регионе стартовало онлайн-голосование на единой платформе za.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 мая 2022 года.

На выбор представлены дизайн-проекты озеленения зоны общественного пространства по ул. Республики, 21, территории по ул. Николая Федорова, сквер Школьный в Тюмени.

В Тобольске - сквера в 7а микрорайоне, сквера в мкр. Менделеево (территория бывшей бани).

В Ишиме - территория, расположенная в границах многоквартирных домов по улицам Карла Маркса д.37 а, д.37 б, Малая Садовая, д.106.

В 2021 году в рейтинговом голосовании по выбору дизайн-проектов участвовали 36 тыс. 407 жителей Тюменской области. Благоустройство пяти территорий Тюмени и одного пространства в Тобольске планируют завершить до декабря 2022 года. Всего в 2021 году в решении вопросов развития городской среды приняли участие 151 тыс. 905 человек. В 2020 - 105 тыс. 225 человек.