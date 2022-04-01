Владимир Якушев: нужно помочь бизнесу сориентироваться в федеральных мерах поддержки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нужно помочь бизнесу сориентироваться в федеральных мерах поддержки и сопроводить его до момента получения помощи со стороны государства. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании координационного совета ассоциации "Города Урала", темой которого стало развитие промышленности российских городов в условиях санкций.

"Необходимо, чтобы решения, которые приняты федеральной властью, нашли отражение в реальных делах на уровне регионов, муниципалитетов, чтобы это все заработало "на земле". Тогда и эффект от поддержки будет максимальным", — отметил Владимир Якушев.

Меры поддержки окажутся действенными, когда в процесс их реализации будут включены и органы власти, и торгово-промышленные палаты, и общественные организации, которые работают с бизнесом.

Среди основных задач — выстраивание контактов между предприятиями, поддержка отечественных производителей при формирование региональных и муниципальных заказов.