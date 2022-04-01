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Тюменцам расскажут про мифы об исторических зданиях

Общество, 13:15 16 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция краеведа Валерия Чупина "Мифы и заблуждения в истории архитектурного наследия Тюмени" состоится в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) 21 апреля в 16 часов.

Правда или миф, что круглая баня построена из кирпичей Благовещенского собора, а дома на Центральной площади строили пленные немцы? Действительно ли Тюменский драмтеатр располагался в бывших соляных складах Текутьева, а тюменские кошки спасли ценности Эрмитажа от нашествия крыс? Краевед разберет устоявшиеся заблуждения.

Встреча пройдет в рамках Дней исторического и культурного наследия Тюмени.

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# краеведение , памятники архитектуры

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