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Пропавшего в ноябре 17-летнего подростка из Викуловского района нашли погибшим

Происшествия, 12:10 16 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело 17-летнего подростка обнаружили местные жители на левом берегу реки Ишим в селе Викулово вечером 15 апреля. Подросток пропал почти полгода назад.

По данным следствия, 7 ноября 2021 года юноша, житель села Поддубровное Викуловского района, ушел из дома в гости к другу в село Викулово. В последний раз его видели в тот же день в 23 часа. Поиски не дали результатов, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, при осмотре тела юноши внешних телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было.

Точная причина гибели подростка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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# гибель , расследование

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